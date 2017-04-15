ACB 57: Пётр Ян победил Магомеда Магомедова

Сегодня в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACB 57. Главным событием шоу стал поединок между чемпионом ACB в легчайшем весеВ прошлом году эти бойцы уже встречались, и тогда победу праздновал Магомедов, попутно завоевав чемпионское звание.К сегодняшнему бою действующий чемпион также подходил в статусе фаворита. Первые два раунда схватки прошли в равной борьбе, в третьем и четвёртом Ян перешёл к более активным действиям, проведя три тейкдауна. В последнем раунде отдать преимущество кому-то из бойцов было сложно. По завершению поединка победа единогласным решением судей была присуждена Яну — трижды по 48:47 в его пользу.