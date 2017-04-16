Тренер Бивола: Дмитрий должен будет встретиться с Ковалёвым и Бетербиевым

Дмитрий Кириллов, тренер временного чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA, заявил, что через какое-то время его подопечному придётся встретиться с топовыми бойцами дивизиона.«Я думаю что в будущем он может провести бой с Ковалёвым и Бетербиевым. Не сейчас, но в недалёком будущем. Он обязан будет с ними встретиться. Они топовые бойцы, и подобных вещей не избежать. Если хочешь быть лучшим, то надо биться с лучшими.Мы стремимся к большим боям и титулам, и планируем завоевать звание абсолютного чемпиона мира», — приводит слова Кириллова BoxingScene.