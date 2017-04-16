Индонго победил Бёрнса и завоевал пояс WBA в первом полусреднем весе

Намибийский боксёр Джулиус Индонго в 12-раундовом поединке в Глазго выиграл у британца Рикки Бёрнса единогласным решением судей — 120:108, 118:110, 116:112. Таким образом, Индонго защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевал пояс WBA в весовой категории до 63,5 кг.
Это был первый бой Индонго после победы над россиянином Эдуардом Трояновским в декабре прошлого года, когда он выиграл нокаутом в первом раунде и завоевал пояс IBF.
Теперь в послужном списке намибийца 22 победы, 11 из которых — нокаутом, и ни одного поражения. У Бёрнса — 41 победа (14 нокаутом) и 6 поражений.