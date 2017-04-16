Индонго: теперь мир может видеть меня

Чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версиям WBA и IBF(22-0, 11 КО) заявил, что после победы над(41-6-1, 14 КО) и объединением титулов, мир наконец может видеть его талант.«Я очень горжусь этой победой. Дома за мной наблюдала толпа зрителей. Этот успех я посвящаю всей Африке. Это так прекрасно. Я горд тем, что сумел приоткрыть двери и теперь весь мир может видеть меня», — приводит слова намибийца BBC.Сегодня поздней ночью в Глазго Джулиус Индонго сумел объединить титулы в первом полусреднем весе, одолев единогласным решением судей Рикки Бёрнса.