Уорд: все вспоминают тот нокдаун от Ковалёва, но видели ли вы, что было дальше?

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBOв очередной раз подчеркнул, что не опасается«Все мои критики должны понять, что в Ковалёве нет ничего страшного. Вы понимаете, что мы с ним провели 12 раундов боя всего четыре месяца назад?Все хотят вспоминать тот нокдаун в первом бою, такое ощущение, что это лучший момент моей карьеры. Но парни, видели ли вы следующие за этим 10 раундов? Никто не говорит об этом. В первом бою я включился в работу после третьего раунда, в этот раз всё начнётся раньше.Сейчас реальность такова, что вы должны увидеть меня 17 июня. Будете ли вы болеть за меня или против меня, вам нужно настроиться на 17 июня, чтобы увидеть то, чего вы так хотели», — приводит слова Уорда BoxingScene.