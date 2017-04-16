Кормье — Джонсу: ты всегда принимал стероиды

Чемпион UFC в полутяжёлом весеи бывший обладатель титулаустроили пикировку в «Твиттере».«Джонс не мог нокаутировать Овинса Сен-Прё, даже когда был накачан стероидами», — написал Кормье.«Ты правда думаешь, что я употреблял стероиды, или говоришь себе это на ночь, чтобы лучше спать после того, как я навсегда сделал тебя своей девкой?» — парировал Джонс.«Ты спрятался от USADA. Да, ты принимал стероиды. Всегда принимал. Пытался обмануть меня. Так что заткнись», — ответил Кормье.