Бивол: Ковалёву не нужно ничего придумывать в реванше с Уордом

Временный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBAсчитает, чтоне нужно ничего придумывать, чтобы победитьв реванше.«Ковалёву не нужно делать ничего нового, не надо ничего придумывать. Надо работать так же, как в первых раундах первого боя. Надо сохранить подвижность ног. Он выигрывает за счёт ног, за счёт них он не подпускает соперников к себе.В первом бою он допустил ошибку и стал подпускать Уорда на ближнюю дистанцию. Там Ковалёв выглядел хуже», — приводит слова Бивола Fight Hype.