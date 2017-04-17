Трояновский хочет договориться о реванше с Индонго

Российский боксёрнадеется договориться о матче-реванше с намибийцем, которому проиграл титул чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе в декабре прошлого года.15 апреля Индонго завоевал титул IBF, одержав победу над британцем Рикки Бёрнсом, и теперь владеет двумя чемпионскими поясами.«Мыслей о завершении карьеры, безусловно, нет, я бы провёл свой чемпионский бой уже в июле, но, к сожалению, его мне никто не даст. Поэтому будем идти привычными шагами к этому — получать статус обязательного претендента. Попробуем договориться с Индонго на осень-зиму на добровольную защиту, это будет классно. Ну а если он не согласится, то буду получать статус обязательного претендента и идти к этим чемпионским поясам. Потому что без этого просто нет смысла боксировать, нужно обязательно идти к мировым титулам.В июле будет вечер бокса, и мой поединок как раз запланирован на эту дату. Соперника пока не определили, думаю, в ближайшее время он станет известен. Этап сборов начнётся в конце апреля, я пока что не приступил к тренировкам. Настроение, здоровье — всё в порядке. Желание боксировать стало ещё больше, чем раньше, поэтому жду не дождусь начала подготовки и того, когда уже наконец буду боксировать», — цитирует Трояновского агентство «Р-Спорт».