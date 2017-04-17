Гуткнехт никогда полностью не оправится от травмы, полученной в бою с Грувсом

Немецкий боксёр Эдуард Гуткнехт никогда полностью не восстановится от последствий тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной осенью прошлого года в бою с Джорджем Грувсом, утверждает немецкое издание Boxenplus. По словам Джулии Гуткнехт, супруги Эдуарда и матери его троих детей, полученная боксёром травма мозга является слишком серьёзной, и врачи удивлены тем, что он вообще выжил. Есть надежда на улучшение состояния, но не на полное восстановление. Боксёр всё ещё находится в госпитале, где проходит реабилитацию.В поединке с Грувсом Гуткнехт проиграл единогласным решением судей, однако многие считают, что рефери следовало остановить бой в поздних раундах. Состояние боксёра резко ухудшилось уже в раздевалке после боя.