Фёдор Емельяненко может стать соинвестором турнира Bellator в России

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко готов стать соинвестором турнира Bellator в России. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что Емельяненко ведёт переговоры с американскими специалистами об организации турнира в РФ.
«Они (Bellator) пытаются догнать и обогнать UFC, а для этого компания хочет выйти на новый для себя рынок. В промоушене выступает большое число российских бойцов во главе со знаменитым Федором Емельяненко. Всем известно, как Последний Император популярен в России — на его бои собираются полные залы. Если Bellator выйдет на нашего зрителя раньше, чем UFC, для промоушена это будет большим достижением. Известно, что Дэна Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») также вёл переговоры об организации турнира своей организации в нашей стране, но пока никакой конкретики у них нет.
Ради его проведения в нашей стране спортсмен готов выделить необходимую сумму из личных средств. Вероятность проведения этого соревнования в ближайшее время станет намного выше, если Емельяненко победит Мэтта Митриона в своём дебютном поединке в Bellator», — приводит слова источника издание «Известия».