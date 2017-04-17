Хаттон о Кличко: ничто не длится вечно, пришло время Джошуа

Бывший чемпион мира британецсчитает, что его соотечественник, владеющий титулом IBF в супертяжёлом весе, получил бой св правильный момент своей карьеры. Поединок Джошуа — Кличко состоится 29 апреля в Лондоне.«Я думаю, что для Джошуа это правильное время. Кличко, казалось, пришёл навечно, но ничто не длится вечно. Хорошую победу над ним одержал Тайсон Фьюри. Он провёл абсолютно потрясающий бой против Кличко. Но если быть честным, это может не сработать в случае с Энтони.Кличко вернётся на ринг в качестве претендента, так что он будет целеустремлён сильнее, чем когда-либо прежде, но я просто чувствую, что ничто не может продолжаться вечно. И это может быть подходящее время для Джошуа», — приводит слова Хаттона BoxingScene.