Менеджер Уорда: мы уже взломали код Ковалёва

, менеджер чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF, уверен в победе своего подопечного надв их поединке, запланированном на 17 июня.«Он говорил, что не любит болтать, но, как мы увидели, слов у него хватает. Он многое сказал, но в его словах не было правды, и я хотел бы подчеркнуть его ложь. Я продолжаю твердить всем людям, начиная с Серхио, что он нас не запугает, мы люди божьи. Мы уже взломали твой код и продолжим там, где остановились, 17 июня», — приводит слова Принса Boxing Scene.