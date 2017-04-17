Дус Сантус: иду, чтобы забрать у Миочича пояс

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весеуверен в победе над действующим обладателем титула, с которым сразится 13 мая.«Я хорошо себя чувствую, успешно тренируюсь и не думаю, что у меня будут проблемы. Я становлюсь более зрелым, лучше понимаю себя и концентрируюсь на подготовке. Не думаю, что возникнут проблемы. Я иду, чтобы забрать пояс у Миочича.Жизнь меняется. Теперь у меня есть жена и сын. Теперь всё ради моего сына. И я не могу больше ждать», — цитирует дус Сантуса MMA Fighting.