Кличко: Джошуа — моя копия

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе(64-4, 53 КО) отметил схожесть между собой и чемпионом IBF(18-0, 18 КО). Боксёры сразятся в Лондоне 29 апреля.«Мы выглядим одинаково в плане габаритов. Длина рук у нас примерно одинаковая. Бицепсы? У него футболка уже, и они выглядят лучше. О силе ударов говорить не нужно. У нас много общего: тренировки, высотная подготовка, питание. Можно много чего назвать. Чем больше я на него смотрю, тем лучше вижу, что он моя копия. Он другой, но в некоторых вещах — копия», — приводит слова Кличко Sky Sports.