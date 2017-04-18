Менеджер Салидо: Орландо нацелен на реванш с Ломаченко в конце года

Менеджер Шон Гиббонс, представляющий интересы экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Орландо Салидо, сказал, что его боксёр нацелен на проведение матча-реванша с Василием Ломаченко, владеющим поясом WBO в первом лёгком весе, в конце текущего года.

На 27 мая у Салидо запланирован бой в Мексике против Амфона Суриё, который поможет ему набрать форму после долгого простоя.

«Идея состоит в том, чтобы в поединке с Суриё Салидо избавился от ржавчины, и если всё пройдёт хорошо, в конце года он сразится с Василием Ломаченко, чтобы разобраться с этим раз и навсегда. Прежде чем сразиться с Ломаченко, ему нужен разминочный бой… Он отряхнёт «ржавчину», и тогда мы достигнем соглашения с Top Rank (промоутеры Ломаченко. — Прим. «Чемпионата») о поединке с Василием.

Орландо действительно хочет боя с Ломаченко, по финансовым соображениям. Также он хочет сразиться из-за гордости. Он устал слышать об ударах ниже пояса, преимуществе в весе и судьях… Больше никаких оправданий. Все говорят, что сейчас Ломаченко другой боец. Но Орландо чувствует, что даже если Ломаченко улучшился, у него есть правильный план, чтобы побить его снова», — приводит слова Гиббонса BoxingScene.