Уайт о бое Мейвезер — Макгрегор: мы ещё далеки от договорённости

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, как обстоят дела с переговорами об организации поединка между звездой UFC Конором Макгрегором и экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим. Поединок между Макгрегором и Мейвезером планируется провести по правилам бокса.

«Я думаю, что переговоры продвигаются, но сделка ещё далека от завершения. Мы ещё и близко к этому не подошли. Если бы мы были близки к договорённости, я бы вам об этом уже сказал», — приводит слова Уайта TMZ.