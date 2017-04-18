Редкач проведёт бой с экс-чемпионом мира

Боксёр лёгкого веса Иван Редкач (20-2-1, 16 КО) узнал имя своего следующего соперника. Украинец проведёт 10-раундовый поединок против экс-чемпиона мира по версии IBF Аргениса Мендеса (23-5-1, 12 КО). Событие состоится в рамках вечера бокса в Калифорнии, запланированного на 2 мая, об этом сообщает BoxingScene.

В последний раз Редкач появлялся в ринге в январе этого года, когда досрочно одолел Демонда Брока. Что касается Мендеса, то он в своём предыдущем бою оспаривал пояс по версии WBC Silver, однако не сумел справиться с Олимпийским чемпионом 2012 года Люком Кэмпбеллом.