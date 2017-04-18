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Джошуа — Фьюри: заткнись и дай мне дату своего возвращения

18 апреля 2017, вторник. 22:30. Бокс/ММА

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) вступил в словесную перепалку с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО). Конфликт между боксёрами развернулся в «Твиттере».

Сперва Тайсон Фьюри пообещал Джошуа вернуться в ринг и расправиться с ним, написав следующее:

«Может быть, я и толстый, но ты, бумажный чемпион, знай своё место, или я вернусь и  нокаутирую тебя». На что Джошуа ответил Фьюри следующим сообщением:

«Заткнись и дай мне дату своего возвращения. Ты — единственная причина, по которой наш бой ещё не состоялся»,  -завершил действующий чемпион.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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