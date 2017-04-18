Алоян дебютирует на профессиональном ринге 11 мая

Бронзовый призёр Олимпийских Игр-2012 российский боксёр Миша Алоян узнал дату своего первого боя на профессиональном ринге. Дебют 28-летнего спортсмена намечен на 11 мая в рамках вечера бокса в Кемерово, об этом сообщает «Р-Спорт».

Отметим, что на этом же мероприятии состоится и поединок 1/4 финала WSB с участием сборной России.

Имя соперника Алояна пока не называется. Ранее планировалось, что призёр Олимпиады впервые выйдет на профессиональный ринг 22 апреля на турнире в Ярославле, а его соперником должен был стать Норберто Хименес.