Лемье: не думаю, что Альварес нокаутирует Чавеса

Экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF Давид Лемье (37-0, 33 КО) заявил, что в бою между Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 КО) любителям бокса нельзя недооценивать последнего.

«Судя по тому, как тренируется Чавес, нужно сказать, что его нельзя недооценивать. Но все мы знаем, что Канео прекрасный боец, и потому мы ожидаем, что он одержит верх.

Тем не менее я не думаю, что Альварес нокаутирует Чавеса. Для него это будет очень трудный бой. Они оба очень хорошие боксёры. Вместе с тем если бы у меня были лишние деньги, то я поставил бы на Канело», — приводит слова Лемье BoxingScene.