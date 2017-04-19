Поветкин оспорил дисквалификацию WBC

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что команда Александра Поветкина подала апелляцию на его дисквалификацию из-за допингового скандала.

В начале марта WBC отстранил Поветкина на неопределённый срок за неоднократное нарушение антидопинговых правил и оштрафовал на $ 250 тыс. 21 мая россиянин должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе, но в его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония, а в декабре перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном стало известно о содержании в допинг-пробе спортсмена остарина.

«Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить этот процесс», — приводит слова Сулеймана ТАСС.