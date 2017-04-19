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Президент WBO исключил возможность боя Головкин — Сондерс в июле 2017 года

19 апреля 2017, среда. 09:47. Бокс/ММА

Президент WBO Франциско Валкарсел сказал, что объединительного поединка между чемпионом мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом и чемпионом IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным не стоит ждать в июле этого года. Ранее команды боксёров начали вести переговоры о возможном поединке, однако постепенно они сошли на нет.

«Бой между Сондерсом и Головкиным не санкционирован. Более того, его даже нет в планах, у них нет подписанного контракта на бой. Честно говоря, я думаю, что этого боя не будет. Я знаю, что Головкин хочет взять время на восстановление. Ранее обсуждалась возможность этого боя в июле, но, видимо, этого не произойдёт, так как от этого боя до предполагаемого поединка Головкина с Саулем Альваресом (в сентябре 2017 года) будет не так много времени», — цитирует Валкарсела BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес WBO
Новости. Бокс/ММА
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