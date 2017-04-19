Майк Тайсон отправился в Дубай, чтобы открыть свою спортивную академию

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон отправился в Дубай, где официально объявит о своём новом проекте — академии Майка Тайсона.

На 4 мая у американца запланирована пресс-конференция в Бурдж-Халифе, а на 6 мая сама презентация проекта. Интерес к открытию филиалов академии Майка Тайсона уже проявили на Ближнем Востоке, в Австралии, Франции, Западной Африке и Китае.

«Дубай зарекомендовал себя как место, которое проводит множество спортивных мероприятий. И на этом рынке, определённо, есть место для фитнес-центра с солидной и сложной философией — такой, как моя… Я уверен, это станет лишь началом долговременного сотрудничества между мной и регионом», — цитирует Тайсона BoxingScene.