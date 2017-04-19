Showtime представила промо-ролик к бою Кличко — Джошуа

Компания Showtime представила промо-ролик к поединку между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко. Встреча этих боксёров станет главным событием турнира, запланированного на 29 апреля в Лондоне (Великобритания). На кону в этом бою помимо принадлежащего Джошуа титула IBF будут стоять вакантные пояса IBO и WBA Super.

Ранее Кличко назвал британского чемпиона своей копией.

Если видеоролик не отображается, посмотреть его можно на официальном канале Showtime в YouTube.