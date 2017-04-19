Ортис: Росси должен быть рад отмене боя, я бы убил его

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис (27-0, 23 KO) считает, что американец Деррик Росси (31-12, 15 KO) должен быть рад отмене их боя, который был запланирован на 22 апреля в Бруклине. Встречу этих боксёров пришлось отменить из-за травмы, полученной Ортисом на тренировке.

«Я сломал палец на тренировке. И это было что-то, чего я не ожидал, потому как выходил на оптимальную форму. Я не люблю терять ни минуты своей жизни, поэтом сейчас чувствую себя как лев, запертый в клетке. Мой оппонент заявляет, что это всё отговорки, потом что я не хочу драться, опасаясь рисков. Но в глубине души он, должно быть, рад, что так произошло, потому что он бы погиб в ринге со мной», — приводит слова Ортиса BoxingScene.