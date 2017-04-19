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Ломаченко: результат боя Мейвезер — Макгрегор ясен всем, кто понимает бокс

19 апреля 2017, среда. 18:49. Бокс/ММА

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко считает, что исход боксёрского поединка Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора ясен заранее. Называть его прямо украинец, однако, не стал.

«Если люди хотят этого боя и готовы заплатить за него, то почему нет? Это очень интересно. Но все, кто понимает в боксе и UFC, понимают и то, каким будет результат», — приводит слова Ломаченко Bad Left Hook.

Отметим, что официальной договорённости о бое Мейвезера с Макгрегором по-прежнему нет.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Василий Ломаченко Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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