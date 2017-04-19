Владимир Кличко: поражение от Фьюри помяло моё эго

Украинский боксёр Владимир Кличко признался, что поражение от Тайсона Фьюри ударило по его самолюбию. Бой состоялся в ноябре 2015 года и завершился победой британца единогласным решением судей.

«Я – амбициозный парень. То поражение немного поцарапало, помяло моё эго. А спортсмены – ужасные эгоисты. В хорошем смысле этого слова. Всё остальное – это позитивно-побочные явления, которые выражаются в интересе к бою. Который, в свою очередь, действительно может неплохо монетизироваться», — сказал Кличко в интервью изданию «Новое Время».