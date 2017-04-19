Бывший тренер сборной России Лебзяк возглавил сборную Туркменистана

Бывший тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк стал наставником команды Туркменистана. Он уже успел провести показательную тренировку и займётся подготовкой туркменских боксёров к Олимпийским играм 2020 года в Токио, сообщают "Каспийские новости".

Лебзяк возглавлял российскую сборную на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В сентябре прошлого года он был уволен из команды. Сам Лебзяк был крайне недоволен увольнением и назвал его незаконным.

Сам Лебзяк выиграл Олимпиаду 2000 года в Сиднее в весовой категории до 81 кг.