Бой Шуменова с Дортикосом отменён из-за травмы казахстанца

Травма глаза вывела Бейбута Шуменова из строя на достаточно продолжительный срок, и бой казахстанца с временным чемпионом мира по версии WBA кубинцем Юниером Дортикосом отменён. По информации Sports.kz, восстановление может занять два-три месяца.

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе был назначен на 30 апреля, но менеджер Шуменова в интервью телеканалу Kazsport подтвердила, что он не состоится.

Во время спарринга Бейбут получил повреждение правого глаза и был вынужден обратиться в одну из местных клиник, где ему была сделана операция.