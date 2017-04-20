Уайт: Мейвезер получит больше $ 100 млн, Макгрегор — $ 75 млн

Глава UFC Дэна Уайт рассказал, на какие доходы Флойд Мейвезер-младший и Конор Макгрегор могут рассчитывать по результатам своего поединка. Уайт подчеркнул, что договорённости о бое по-прежнему нет.

«Всё зависит от продаж боя. Если он будет продаваться так, как я думаю, то Флойд заработает чуть больше $ 100 млн, а Конор получит $ 75 млн.

Мейвезер считает себя главной стороной и хочет получить больше денег. Мы ещё не вступали в переговоры. Я хочу сперва договориться с Макгрегором, потому что у него контракт со мной», — приводит слова Уайта MMA Weekly.