Арум пообщался с представителями Салидо о возможном реванше с Ломаченко

Известный американский промоутер Боб Арум, который ведёт дела чемпиона мира WBO в первом лёгком весе Василия Ломаченко, рассказал, что уже общался с представителями Орландо Салидо о матче-реванше между этими боксёрами.

Ранее менеджер Салидо Шон Гиббонс заявил, что его боксёр нацелен на проведение боя с украинцем в конце текущего года.

«У меня были хорошие переговоры с Фернандо Белтраном (промоутер Салидо. — Прим. «Чемпионата») и Шоном Гиббонсом. Их парень хочет боя. В мае он собирается провести разминочный бой в Мексике. В конце июля — начале августа мы планируем возвращение Ломаченко на ринг. Чикаго является возможным местом проведения боя, но и Лос-Анджелес также, если соперником будет Салидо», — цитирует Арума BoxingScene.