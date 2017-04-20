Виктор Колесников сразится с Фелипе Рего на турнире M-1 Challenge 77

Бразильский боец ММА Фелипе Рего ( 10-3) выступит на турнире M-1 Challenge 77, запланированном на 19 мая в Сочи. Соперником бразильца в предстоящем бою будет россиянин Виктор Колесников (9-2-1).

«Бесшабашный рубака из бразильских фавелл против техничного и зрелищного российского проспекта. От этого боя очень многого ожидают как болельщики, так и специалисты. И думается, что, когда прозвучит гонг, в рейдже просто-таки посыпятся искры, и бой подарит зрителям массу эмоций и впечатлений», — охарактеризовали предстоящий бой в пресс-релизе организаторы турнира.