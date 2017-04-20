Финкельштейн: если бы M-1 хотела подписать Антонью Силву, то уже сделала бы это

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал, что его компания не заинтересована в подписании контракта с известным бразильским бойцом Антонью Силвой, в карьере которого явно виден серьёзный спад.

«Был ли интересен M-1 контракт с Антонью Сильвой? Если бы этот боец был нам интересен — он бы давно у нас выступал. Дело в том, что у Сильвы в последних восьми боях семь поражений, он очень плохо показывает себя вот уже два года, находится на крайне серьёзном спаде, M-1 никогда не подписывает подобных бойцов. Когда-то это был хороший боец, но сейчас...» — написал Финкельштейн в своём «инстаграме».