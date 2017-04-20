Полиция Цинциннати остановила Эдриена Бронера за рулём расстрелянного автомобиля

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер (33-2, 24 КО) попал в криминальные хроники. Боксёр был остановлен полицией города Цинциннати за рулём расстрелянного «Шевроле». По автомобилю, которым управлял Бронер, было выпущено восемь пуль, об этом сообщает BoxingScene.

В связи с инцидентом экс-чемпион был доставлен в полицейский участок, пробыв там четыре часа, Бронер, заплатил залог в размере $ 503, после чего покинул его. По его словам, он убегал от преследователя, который гнался за ним от самых дверей одного из увеселительных заведений города.

В связи с произошедшим Бронера обязали дать суду объяснительные показания. Заседание назначено на 27 апреля. Отметим, что американец не впервые имеет проблемы с законом. В 2016 году он отсидел 30 дней тюремного заключения из-за неуважение к суду.