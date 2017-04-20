Мариуш Вах и Диллиан Уайт проведут бой 3 июня

3 июня на лондонской «О2 Арене» состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой в супертяжёлом весе между экс-претендентом на титул чемпиона мира Мариушем Вахом (33-2, 17 КО) и Диллианом Уайтом (20-1, 15 КО).

«Он — экс-претендент на титул, и он тот парень, который доставил проблемы Кличко и Поветкину — двум лучшим бойцам последнего десятилетия. Это говорит о том, насколько он сложный соперник. Он только что побил Тепера, так что это будет очень тяжёлый тест для меня», — приводит слова Уайта BoxingTalk.

Отметим, что Уайт свой предыдущий бой провёл в декабре 2016 года, когда разделённым решением судей добыл победу над Дереком Чисорой. Что касается Ваха, то поляк в минувшем месяце перебоксировал Эркана Тепера.