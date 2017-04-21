Шуменов: был готов нокаутировать Дортикоса, но произошёл несчастный случай

Казахстанский боксёр Бейбут Шуменов рассказал о своей травме, из-за которой сорвался бой с временным чемпионом мира по версии WBA кубинцем Юниером Дортикосом.

«Дорогие друзья! Во время моего спарринга произошёл несчастный случай. Получил глубокую царапину на сетчатке глаза. Была экстренная операция. Травма оказалась серьёзной. Нужно определённое время на восстановление. Друзья, вместе с вами я с нетерпением жду своего боя, чтобы одолеть соперника. При подготовке к этому бою я провёл 390 раундов спарринга, был готов выйти на ринг 29 апреля и нокаутировать своего соперника. Мои тренировки были усиленными и напряжёнными. Мне, как и вам, очень жаль, что бой на время откладывается. Всем огромное спасибо, кто поддерживает и болеет за меня», — написал Шуменов в «Инстаграме».