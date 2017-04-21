Альварес: физическая форма Головкина не пугает меня

Мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил, что отличная физическая форма чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, с которым он может сразиться в сентябре текущего года, не впечатляет его.

«Меня это вообще не впечатляет. Все соперники, с которыми я встречался, были хорошо подготовлены и находились в отличной форме. Это меня не пугает и не впечатляет. Я так же хорошо тренируюсь, у меня хорошее телосложение, и я сильный боец. С 15 лет я дрался с более сильными боксёрами, чем я сам, и меня ни разу не запугали», — цитирует Альвареса BoxingScene.

6 мая в Лас-Вегасе Альваресу предстоит сразиться с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.