Матч-реванш Кормье — Джонс состоится 29 июля на турнире UFC 214

UFC определился с датой матча-реванша между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом. Как сообщает MMAFighting со ссылкой на множественные источники, встреча этих бойцов запланирована на 29 июля в Анахайме (штат Калифорния, США), в рамках турнира UFC 214.

Джонсу предлагалось на выбор два варианта: либо сперва провести разминочный поединок, а потом встретиться с Кормье, либо сразу провести матч-реванш с Даниэлем. Джонс выбрал второй вариант.

На данный момент Джон Джонс отбывает годичную дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста, срок которой заканчивается 6 июля.