Адамек вернётся на ринг в бою с Хаумоно, Мастернак сразится с Силлахом

В Варшаве состоялась пресс-конференция, на которой было официально объявлено о грядущем возвращении на ринг Томаша Адамека (50-3, 30 KO), Кшиштофа Гловацкого (26-1, 16 KO) и Матеуша Мастернака (38-4, 26 KO). Все трое проведут поединки в рамках турнира, запланированного на 24 июня на «Эрго Арене» в Гданьске, сообщает Fightnews.

Супертяжеловесу Адамеку предстоит провести бой с австралийцем Саломоном Хаумоно (24-3, 21 KO). Боксёру первого тяжёлого веса Мастернаку будет противостоять украинец Исмаил Силлах (25-3, 19 KO). Соперник «круизёра» Гловацкого пока не определён.