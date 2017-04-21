Стивенсон: бой с Фонфарой будет коротким

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонис Стивенсон (28-1, 23 КО) заявил, что с нетерпением ждёт поединка против Анджея Фонфары (29-4, 17 КО).

«Я очень жду этого боя с Фонфарой, но для него это будет короткая ночь, ведь они мне не доплатили за дополнительное время. Я рад вернуться в ринг и провести первый поединок в 2017 году.

С нетерпением жду возвращения в родной город, в Белл-центр. Мой первый бой с Фонфарой был именно тут, и вот мы снова здесь. Обещаю своим фанатам незабываемое шоу", — приводит слова Стивенсона BoxingScene.

Реванш между Адонисом Стивенсоном и Анджеем Фонфарой пройдёт 3 июня в Монреале.