Российские боксёры Patriot Boxing Team одолели Uzbek Tigers

Боксёры Patriot Boxing Team одержали домашнюю победу над узбекской командой Uzbek Tigers в рамках очередной матчевой встречи WSB, которая состоялась в Перми. Счёт противостояния — 3:2.
До 52 кг. Вячеслав Ташкараков — Аброржон Кодиров — 0:3 (47:48, 46:49, 45:50)
До 60 кг. Константин Богомазов — Улугбек Дусмурадов — 3:0 (48:47, 49:46, 48:47)
До 69 кг. Артём Зайцев — Одилжон Аслонов — 3:0 (48:46, 49:46, 48:47)
До 81 кг. Павел Силягин — Мадияр Саидрахимов — 2:1 (48:47, 46:49, 49:46)
91+. Артём Сусленков — Мирзобек Хасанов — 0:3 (47:48, 46:49, 47:48)