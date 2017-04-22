Джейкобс: многие согласны с тем, что я победил Головкина

Американский средневес Дэниел Джейкобс по-прежнему не согласен с поражением от чемпиона мира WBA/WBC/IBF Геннадием Голокиным. Джейкобс уступил единогласным решением судей.

«Мы не приняли поражения в том бою. Думаю, я сделал большое заявление. Многие фанаты теперь хотят следить за мной, так как поняли, что у меня есть всё необходимое, чтобы быть одним из лучших в мире. Многие согласны, что я даже выиграл бой.

У меня ещё будут большие бои, допустим, с Канело, с Чавесом и остальными бойцами среднего веса», — приводит слова Джейкобса CBS Sports.