Сен-Пьер: Нурмагомедов — один из лучших бойцов мира вне зависимости от веса

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер назвал Хабиба Нурмагомедова одним из лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий.

«Я думаю, что Нурмагомедов — один из лучших бойцов мира вне зависимости от веса. А, может, и лучший. Я всегда так говорил. К сожалению, люди не отдают ему должного.

Может, это потому, что он не американец. Не говорит много грязи, как Конор Макгрегор, он очень уважителен и не шумит на словах. Но в то же время его послужной список говорит сам за себя. Он никому не проиграл, побил всех. Жаль, что бой с Фергюсоном не состоялся, он был бы восхитителен», — цитирует Сен-Пьера Russia Today.