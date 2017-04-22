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Сен-Пьер: Нурмагомедов — один из лучших бойцов мира вне зависимости от веса

22 апреля 2017, суббота. 10:03. Бокс/ММА

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер назвал Хабиба Нурмагомедова одним из лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий.

«Я думаю, что Нурмагомедов — один из лучших бойцов мира вне зависимости от веса. А, может, и лучший. Я всегда так говорил. К сожалению, люди не отдают ему должного.

Может, это потому, что он не американец. Не говорит много грязи, как Конор Макгрегор, он очень уважителен и не шумит на словах. Но в то же время его послужной список говорит сам за себя. Он никому не проиграл, побил всех. Жаль, что бой с Фергюсоном не состоялся, он был бы восхитителен», — цитирует Сен-Пьера Russia Today.

Источник: RT Сообщить об ошибке
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Жорж Сен-Пьер Хабиб Нурмагомедов
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