Фрэнк Мир дисквалифицирован на два года

Бывший боец UFC в тяжёлом весе Фрэнк Мир официально дисквалифицирован на два года. Мира наказали за положительный тест на дегидрохлорметилтестостерон во время боя с Марком Хантом на UFC Fight Night 85.

Мир отрицал употребление запрещённых препаратов и уверял, что они попали в его организм со съеденным мясом кенгуру. Он решил опротестовать дисквалификацию, но проиграл дело. После этого он запросил расторжение контракта с UFC. Дисквалификация вступила в силу задним числом с 8 апреля 2016 года, когда Мир впервые был дисквалифицирован, сообщает Sherdog.