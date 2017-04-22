Э. Моралес: до 6-го раунда преимущество будет у Чавеса, а после у Альвареса

Легенда мексиканского бокса Эрик Моралес дал комментарий к бою Сауля Альвареса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который пройдёт 6 мая.

«С первого по шестой раунды преимущество будет у Чавеса, а с седьмого по 12-й у Альвареса. Они оба считают, что заслуживают большего, и каждый хочет сказать, что именно он представляет Мексику.

Чавесу нужно быть дисциплинированным, вкладывать усилия и посвятить себя бою. Он должен придерживаться плана. Когда тренер что-то говорит, ты это делаешь. Независимо от всего остального», — цитирует Моралеса ESPN.