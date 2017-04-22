Х.Фьюри: Кличко нокаутирует Джошуа

Британский тяжеловес Хьюи Фьюри считает, что Владимир Кличко нокаутирует чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа.

«Этот бой не будет захватывающим. Думаю, для Джошуа ещё рановато, хотя я желаю ему всего наилучшего и надеюсь на его победу. Я ставлю на Кличко из-за его опыта. Определённо, он нокаутирует Джошуа.

Кличко не просто так был чемпионом 11 лет. Нельзя торопиться выходить на большой бой, как Джошуа, думая, что нокаутируешь соперника также, как всех остальных. Кличко не будет стоять и ждать удара, а у Джошуа нет опыта боёв с такими противниками", — цитирует Фьюри Sky Sports.