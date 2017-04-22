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Бронер — полиции: я богат, мне на всё наплевать

22 апреля 2017, суббота. 14:33. Бокс/ММА

Экс чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер (33-2, 24 КО) возмущался действиями полиции по ходу своего ареста в Цинциннати 20 апреля.

«Я богат, мне на всё наплевать», — заявил боксёр, когда на него надели наручники и посадили в полицейскую машину.

Бронер был задержан, так как ехал за рулём автомобиля со следами перестрелки. На машине обнаружили восемь пулевых отверстий. Полиция предполагает, что Бронер ввязался в драку в баре G-Moni в Южном Фэйрмонте и был расстрелян, когда покидал заведение, сообщает Boxing Scene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Эдриен Бронер
Новости. Бокс/ММА
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