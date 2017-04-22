Хирн: Джошуа намерен выступать ещё десять лет

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа намерен продолжать карьеру ещё десять лет.

«29 апреля всё будет на кону. Эй Джей говорит, что ещё десять лет будет заниматься боксом, так что часть меня не хочет торопиться, но поспешили с боем с Кличко. Так почему не продолжать? Всё дело в победах, но в ближайшие десять лет он хочет проводить самые крупные бои», — приводит слова Хирна Sky Sports.

29 апреля Джошуа сразится с Владимиром Кличко за титулы IBF и WBA.