Фонфара: я готов к реваншу со Стивенсоном

Претендент на пояс чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Анджей Фонфара (29-4, 17 КО) рассказал о своих ожиданиях от реванша с Адонисом Стивенсоном (28-1, 23 КО).

«Рад буду вернуться в Монреаль спустя три года. Я готов к реваншу со Стивенсоном, теперь я уже другой боец, и я это показал. Это отличная возможность взять реванш и стать чемпионом мира. Мой предыдущий бой с Чедом Доусоном помог мне в плане опыта, потому что он очень техничный боец.

Все мои бои с момента поражения во встрече со Стивенсоном, в том числе и против Чавеса, Клеверли и Джо Смита, помогли мне подготовиться к реваншу с Адонисом. Я поменял свою команду, поменял тренера, что сделало меня гораздо сильнее. Теперь я готов к Стивенсону и физически, и психологически», — приводит слова Фонфары BoxingScene.

Встреча между Стивенсоном и Фонфарой состоится 3 июня.