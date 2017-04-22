Нурмагомедов ответил Сен-Пьеру

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер назвал Хабиба Нурмагомедова одним из лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий. Ответ от российского бойца не заставил себя долго ждать.

Нурмагомедов разместил его на своей странице в «Инстаграме», назвав Сен-Пьера одним из лучших бойцов за всю историю ММА.

«Это просто невероятно — слышать эти слова, от одного из лучших бойцов за всю историю MMA. От человека, на боях которого я рос. Жорж Сен-Пьер — это настоящий Боец смешанных единоборств, как внутри клетки, так и в жизни», — написал Нурмагомедов.